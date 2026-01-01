Why not try these links to see what our Fish Farmer AI can tell you.What aquaculture species has Kagoshima University researched most extensively?Which fish-farming technologies are being developed at Kagoshima University?How does Kagoshima University support training for future aquaculture professionals?What laboratory facilities does Kagoshima University use for aquaculture research?Which industry partnerships have emerged from Kagoshima University’s aquaculture research?
(Please note this is an experimental service)